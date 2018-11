Toscana Aeroporti, posticipata la conferenza dei servizi

PISA – Toscana Aeroporti rende noto che Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), in qualità di soggetto proponente, ha ritenuto di formalizzare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di posticipare la Conferenza dei Servizi prevista per il 9 Novembre.

La richiesta di posticipo si è resa necessaria in seguito al recepimento delle prescrizioni dettate dalla delibera di Giunta Regionale n. 1113 dell’11 ottobre u.s. in merito alla prevista opera di laminazione idraulica e riqualificazione ecologico-paesaggistica dell’area ubicata in località il Piano di Manetti, presso il Comune di Signa, e in conformità con l’obbligo di legge per cui sono dovuti 30 giorni di preavviso per l’espressione del proprio parere da parte di tutti gli enti interessati. Si prevede pertanto un posticipo della Conferenza dei Servizi alla prima data utile e prevedibilmente entro i primi giorni del mese di dicembre.

Enac e Toscana Aeroporti esprimono soddisfazione per essere riusciti, in sintonia con gli enti responsabili, a recepire nella propria proposta progettuale le esigenze paesaggistiche e di viabilità, anche nel rispetto delle “Linee guida prestazionali” per il progetto di rilocalizzazione del lago di Peretola approvate il 3 settembre 2018 e definite di concerto dalla Regione Toscana e dal Ministero per i Beni e le attività culturali.