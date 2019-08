Toscana Aeroporti. Quasi 4 milioni di passeggeri al Galilei nei primi sei mesi dell’anno

PISA – Il Cda di Toscana Aeroporti ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019.

Sono 3,8 milioni i passeggeri trasportati nei primi sei mesi dell’anno (+0,6% rispetto allo stesso periodo del 2018) al Galilei di Pisa.

I Ricavi operativi si attestano a 54,1 milioni di euro in crescita del 6,8% rispetto al primo semestre 2018. In aumento sia i ricavi Aviation (+3,3%) che Non Aviation (+10,7%).

L’EBITDA, pari a 15,6 milioni di euro, è in aumento dell’1,8%. Al netto degli eventi straordinari registrati nei primi semestri del 2018 e del 2019, l’EBITDA cresce del 19,2%.

Risultato netto di periodo del Gruppo ammonta a 5,3 milioni di euro rispetto ai 5,9 milioni di euro del primo semestre 2018. Al netto degli eventi straordinari registrati nei primi semestri 2018 e 2019 e del relativo carico fiscale, il Risultato netto di periodo è in crescita del 20,6%.

Indebitamento finanziario netto pari a 56,6 milioni di euro presenta rispetto ai 28,2 milioni di euro del 31 dicembre 2018 e ai 40,7 milioni di euro al 30 giugno 2018 un incremento dovuto, oltre che alla stagionalità del business, all’iscrizione delle passività finanziarie derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16.

“Nel primo semestre del 2019 è continuato il percorso di crescita di Toscana Aeroporti che, a testimonianza della validità del modello di business della Società, registra un traffico passeggeri del Sistema Aeroportuale Toscano ancora in aumento e un incremento dei ricavi sia Aviation che Non Aviation. Tale crescita sarebbe stata ancor più sostanziosa senza gli oltre 400 voli cancellati e dirottati all’aeroporto di Firenze, dato che sottolinea ancora una volta l’inadeguatezza dell’infrastruttura fiorentina.” – ha commentato Marco Carrai Presidente di Toscana Aeroporti.