Toscana Aeroporti: risultati dei 9 mesi del 2020

PISA – Nel terzo trimestre dell’anno parziale recupero del traffico passeggeri del Sistema Aeroportuale Toscano rispetto al trimestre precedente seppur su livelli ancora molto lontani dai livelli pre-COVID 19.

Come per tutti i gestori aeroportuali nazionali e internazionali, i risultati della Società sono fortemente condizionati dagli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID-19 unita alla continua mancanza di coordinamento e alle divergenti restrizioni di viaggio introdotte nei diversi paesi

Traffico passeggeri: 1,8 milioni di passeggeri trasportati nei primi nove mesi dell’anno negli aeroporti di Firenze e Pisa con una flessione del 72,8% rispetto allo stesso periodo del 2019 e in linea con il sistema aeroportuale italiano (-69,6%). Dopo il positivo avvio del primo bimestre dell’anno (+2,7%), le conseguenze della pandemia da Covid 19 hanno comportato il quasi azzeramento del traffico aereo nel secondo trimestre dell’anno (-99%) seguita da una parziale ripresa nel terzo trimestre (-72,9%).

Ricavi operativi pari a 31,7 milioni di euro (90,5 milioni di euro nei primi nove mesi del 2019). In diminuzione i ricavi sia Aviation (-66,3%) sia Non Aviation (-59,3%).

EBITDA negativo per 6,7 milioni di euro rispetto al valore positivo di 29,7 milioni di euro al 30 settembre 2019.

Risultato netto di periodo del Gruppo pari a un valore negativo di 12,8 milioni di euro al 30 settembre del 2020 rispetto al valore positivo di 12,3 milioni di euro del medesimo periodo del 2019.

Indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2020 pari a 64,0 milioni di euro rispetto ai 33,1 milioni di euro del 31 dicembre 2019 e ai 41,8 milioni di euro al 30 settembre 2019.

“Il settore aeroportuale sta vivendo un periodo di straordinaria complessità” – ha affermato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai. “Forti di una spiccata resilienza, stiamo mettendo in campo tutte le possibili azioni volte a intervenire sia sulle voci di costo sia a favorire la sicurezza dei nostri dipendenti e dei passeggeri implementando soluzioni innovative e d’avanguardia. Consapevoli del ruolo strategico degli aeroporti per la Toscana, stiamo collaborando con le istituzioni e gli stakeholders per affrontare nel migliore dei modi questa situazione eccezionale per il cui contrasto auspichiamo, come più volte rimarcato da Assaeroporti, misure straordinarie di sostegno da parte del Governo”.