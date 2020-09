Toscana al voto. A Pisa oltre il 48%. Oggi si vota dalle 7 alle 15

PISA – Ecco i primi dati sulla prima giornata della tornata elettorale per le elezioni regionali e per il referendum. In provincia di Pisa alle 23 di domenica 20 settembre ha votato il 48.65% degli aventi diritto.

Irene Galletti al voto nel seggio di Musigliano

A livello regionale il dato si ferma invece al 45.89%.

A Cascina e ad Orciano si vota anche per il Sindaco. A Cascina ha votato il 52.29 per cento, mentre ad Orciano è andato alle urne il 48.85% degli aventi diritto.

Andrea Pieroni (PD) al voto

Oggi lunedì 21 settembre si vota dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne inizierà lo scrutinio prima con lo spoglio del Referendum e poi delle Elezioni Regionali.

Nei Comuni dove si vota anche per rinnovare il Sindaco e il Consiglio Comunale lo spoglio sarà fatto martedì.