Toscana Endurance Lifestyle entra nel vivo

In perfetto orario, alle 6.30 in punto di giovedì 19 settembre , hanno preso il via dalla start line dell’ippodromo di San Rossore 225 binomi in rappresentanza di 35 nazioni.

Ad attenderli c’è il percorso di 120 chilometri, che mercoledì è stato teatro del FEI Meydan World Endurance Championship young riders & juniors e che domani venerdì ospiterà il FEI Meydan World Endurance Championship young horses.

Il primo giro da affrontare è di 40 chilometri, il secondo di 33, il terzo di 27 e il quarto e ultimo di 20.