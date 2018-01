Tour M5S. Presentazione del libro “Morte Dei Paschi”

PISA – Il Movimento 5 Stelle accompagna nel fine settimana il tour di presentazione del volume di Elio Lannutti e Franco Fracassi sullo scandalo del Monte dei Paschi di Siena.

Tappa pisana Venerdì 26 gennaio con l’autore Fracassi, il presidente della Commissione di inchiesta regionale sullo scandalo MPS, Giacomo Giannarelli e i candidati parlamentari M5S usciti vincitori dalle parlamentari 2018 all’HOTEL La Pace, di Via Gramsci alle ore 21.

“Se oggi esiste una Commissione d’inchiesta parlamentare sul sistema bancario lo si deve a noi e in parte anche a quell’inchiesta regionale sullo scandalo MPS che ho condotto personalmente – dichiara Giannarelli anticipando i contenuti dell’evento – Il Monte dei Paschi è stato sicuramente spolpato da PD e quelli che oggi sono finiti in MdP ma non dimentichiamoci che a guidare l’Antonveneta targata MPS ci andò un uomo del centrodestra, legato a Denis Verdini. Parliamo di uno scandalo trasversale, il più grave di sempre nel mondo finanziario europeo e secondo nel mondo solo a Lehmann Brothers, che racconta la degenerazione di quella politica che vogliamo lasciarci alle spalle dal 4 marzo”, così Giacomo Giannarelli ad introdurre in contenuti dell’evento.