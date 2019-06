Tower Festival, tredici tornei per una grande festa dello sport

PISA – Tredici tornei per sei discipline diverse. È una ricchissima offerta sportiva quella proposta dal Tower Festival, la più grande festa dell’estate pisana dedicata allo sport e al divertimento organizzata dal Cus Pisa che si terrà nella cittadella sportiva del Centro universitario sportivo pisano dal 21 al 23 giugno.

Fino al prossimo 15 giugno è possibile iscriversi ad uno dei tornei di calcio, tennis, hockey, green volley, rugby e basket promossi nell’ambito della manifestazione, arricchita da esibizioni e dimostrazioni di numerose altre discipline sportive. La sezione hockey del Cus Pisa organizza una due giorni di torneo 4×4 misto. Al torneo possono iscriversi squadre o singoli atleti, che saranno poi inseriti nelle formazioni composte al momento del torneo. Durante la competizione sarà attiva anche una “freestyle area” dove i partecipanti potranno mettere in mostra le proprie abilità sfidandosi a suon di acrobazie. Torneo con formula 4vs4 misto (donne e uomini) anche per il green volley: due giorni sul campo sintetico del Cus Pisa per sfidarsi sotto rete in una competizione che prevede decine di incontri e tanto divertimento. Gli amanti del rugby hanno invece la possibilità di scegliere tra tre tornei: seven maschile, in cui otto squadre si sfideranno in due gironi da quattro squadre; seven femminile, con le formazioni che si fronteggeranno in un girone all’italiana, e il torneo touch organizzato con la formula del girone all’italiana. Tre scelte anche per gli amanti del tennis, che hanno l’opportunità di ritrovarsi negli impianti sportivi del Cus Pisa per sfidarsi nel singolare femminile, singolare maschile o doppio misto. Ricca anche l’offerta del calcio a 5: tornei 3×3 femminile e 3×3 maschile per due giorni all’insegna del divertimento e del fair-play. Al Tower Festival 2019, ottava edizione della più grande manifestazione sportiva dell’estate pisana, torna anche il Daground, l’associazione che nell’ambito dell’evento organizza una tre giorni di basket con tornei divisi per categoria: senior maschile, senior femminile e Under. Spenti i riflettori sugli impianti sportivi, ogni sera si accenderanno i fari sul palco del Tower Festival con concerti e dj set che faranno ballare fino a notte. Street-food, gelato e campeggio gratuito accompagneranno i partecipanti in una tre giorni all’insegna dello sport, della musica e del divertimento. Per informazioni sulle modalità di iscrizione e di partecipazione ai tornei è possibile visitare il sito internet del Cus Pisa (cuspisa.unipi.it) o la pagina Facebook Tower Festival.