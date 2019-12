Tra parole e musica, Nada in “Concerto Teatrale” a Bientina

PISA – Nada in “Concerto Teatrale” a Bientina (Pisa) per la rassegna “Teatro Liquido”. Alla sua sesta edizione a cura di Guascone Teatro. Domenica 8 dicembre alle 21,30 al Teatro delle Sfide, in Via XX Settembre, è in programma una serata tutta musica e parole con Nada Malanima e Andrea Mucciarelli alla chitarra. All’interno della sezione “Musica universatile” che comprende le grandi magie della musica tradizionale e le rilancia con un’energia attuale.

Da piccolini nel far le parole crociate della zia si riusciva a rispondere solo a quelle tipo “8 lettere orizzontale, l’Adriano nazionale” o il Gianni Nazionale, Raffaella. Nada nazionale è senza dubbio lei. La brava ed intensa Nada Malanima, forse presentarla o raccontarla è veramente superfluo. «Allora – spiega Andrea Kaemmerle, direttore artistico di Teatro Liquido – cercheremo di dire perché ci emoziona tanto averla ospite ed amiamo la sua opera, il suo cantare, scrivere, raccontare».

Nada sta al centro della canzone italiana, dominatrice del pop televisivo, quanto del cantautorato, interprete preferita dai grandi cantautori tra i quali Gian Maria Testa. Nella sua luminosa carriera ha lavorato con Piero Ciampi, Paolo Conte, Baglioni, Cocciante, Battiato, Mauro Pagani. Diciamo in breve con tutti i miti e gli amori di chi vive e lavora in questo piccolo Teatro. Nada è talento, cultura, leggerezza, esperienza e vita. Nel Teatro delle Sfide potrà essere gustata tutta e respirarne la magia.

L’appuntamento è nel programma di “Teatro Liquido” che è la stagione che coinvolge le città d’acqua di Bientina e Casciana Terme Lari. Oltre 50 date tra teatro, musica, cinema, opera lirica, teatro ragazzi e altro, che da novembre 2019 a maggio 2020 troveranno casa al Teatro delle Sfide di Bientina e al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste di Casciana Terme (Pisa).

Tra gli ospiti, solo per ricordarne qualcuno, ci saranno Fiona May, Dario Ballantini, Riccardo Goretti, Michele Crestacci, Stefano Santomauro, Gaia Nanni, Paolo Hendel e poi tanti, tantissimi altri artisti da ogni parte d’Italia. Molte parole ma anche moltissima musica. Spettacoli collaudati alternati a prime nazionali.

Da segnalare gli immancabili appuntamenti per il 31 dicembre che sono delle vere e proprie feste teatrali a cura di Guascone Teatro. Non mancheranno le consuete cene, i pranzi, sconti e agevolazioni nei ristoranti e tante inaspettate sorprese.

La stagione del Teatro Liquido è un progetto che porta la firma di Guascone Teatro di Pontedera (Pisa), sostenuto e promosso dal Comune di Bientina e Casciana Terme Lari, che prende forma da un’idea di Andrea Kaemmerle, direttore artistico anche dell’estiva “Utopia del Buongusto”.

Direzione Artistica Andrea Kaemmerle, organizzazione Adelaide Vitolo, ufficio stampa Fabrizio Calabrese, comunicazione Fabrizio Liberati, responsabile tecnico e grafica Marco Fiorentini, fonica Ernesto Fontanella.

Per informazioni: 328 0625881 – 320 3667354 – info@guasconeteatro.it – www.guasconeteatro.it. Per le istruzioni su un buon uso del Teatro Liquido, con prezzo biglietti, formule di abbonamenti, agevolazioni, prenotazioni e altro, consultare il sito www.guasconeteatro.it. Prezzo biglietti 18,00€ intero – 15,00€ ridotto.