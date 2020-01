Tra Sogno Magia e Benessere si chiude al PalaCongressi di Pisa

PISA – Tra sogno magia e benessere si prepara ad affrontare la chiusura della 37esima edizione al Palazzo dei Congressi di Pisa con un programma di tutto rispetto e ricco di novità.

La storica manifestazione pisana, unica nel panorama Nazionale, e che anno dopo anno conquista sempre più consensi, ha portato egregiamente a compimento l’impegno del primo fine settimana chiudendo il giorno di befana con un ulteriore incremento in termini di presenze di pubblico, e che a detta degli operatori risulta essere sempre più qualificato e preparato.

Una breve cronistoria è d’obbligo: nata come rassegna pittorica itinerante di artisti contemporanei simbolisti, surrealisti, metafisici, informali, Tra sogno magia e mistero – così si chiamava – alla fine degli anni ’80 ha fatto il giro delle principali città italiane, tra cui anche la nostra città che ha ospitato l’evento nel prestigioso Palazzo Lanfranchi, catturando ovunque l’attenzione dei media, e grazie all’affiancamento di conferenze a tema tenute principalmente dal parapsicologo e medico scomparso Massimo Inardi, di moltissimi visitatori, anticipando ciò che pochi anni dopo sarebbe diventato l’evento che conosciamo.

Dopo una breve pausa, e venuto a mancare il Dott. Massimo Inardi, Tra sogno magia e mistero ha subito varie trasformazioni sia nei contenuti sia nella mission configurandosi come primo e assoluto evento fieristico europeo dedicato alle tematiche esoteriche, alla magia ed al mistero.

Negli anni successivi le tematiche ufologiche, in particolare la presentazione in anteprima europea del filmato Ufo crash di Rooswell, ed una cosiderevole presenza, circa una cinquantina di operatori dell’occulto provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, la partecipazione di un centinaio di aziende ne sancirono definitivamente il successo.

A partire dal 1999, furono inseriti nuovi settori in particolare lo sciamanesimo e quindi le tematiche legate alla Spiritualità fino all’introduzione, nel nuovo millennio, delle Arti per la salute, delle discipline olistiche del ben-essere psicofisico.

Questa graduale trasformazione ha portato appunto ad un ampliamento delle tematiche trattate sia pur mantenendo viva la caratteristica natale. Negli ultimi 10 anni l’evento si è trasformato e con esso il titolo in Tra Sogno Magia e Benessere e nonostante l’apertura al vasto mondo olistico, la manifestazione non ha perso l’alone di “mistero” originario, ed ha mantenuto vivo uno spazio dedicato alla Divinazione ed all’oggettistica.

Tra Sogno Magia e Benessere si è quindi evoluta ed arricchita di contenuti, ha settorializzato i vari settori merceologici e gli eventi collaterali siano convegni, work shop, dimostrazioni pratiche ecc, ed attraverso l’approfondimento delle tematiche legate alla Naturopatia ed alle Scienze dell’alimentazione.

La rassegna riapre sabato 11 gennaio alle ore 14.00 per terminare il giorno successivo con alle 20.00 con il consueto ed atteso Universal Tibet Day, evento che si propone di mettere in evidenza, ricordare la data del 10 marzo 1959, giornata dell’Insurrezione nazionale tibetana, nella quale persero la vita oltre 87.000 tibetani, brutalmente uccisi nella rivolta contro l’occupazione militare cinese, una nazione che da quella data si è ritrovata occupata nell’indifferenza del pianeta.

“Per l’occasione abbiamo pensato”, dice Giancarlo Scoppitto dello staff organizzativo di Alter Ego Fiere, “di inserire in apertura della cerimonia della dissoluzione del Mandala della Compassione realizzato dai monaci tibetani in questi giorni, un ulteriore evento “…..ricorderemo Tiziano Terzani, grande giornalista e testimone della nonviolenza, è un’occasione per incontrarci nel segno della pace, tema ancor più attuale per i fatti a cui assistiamo in questi giorni in Medioriente…”, sarà un momento reso ancor più intenso grazie alle presenze di Angela Terzani Staude, moglie dello scrittore e del regista Mario Zanot che ha realizzato l’ultima videointervista dal titolo “Anam il senzanome”, verrà proiettata la stupenda intervista a Tiziano Terzani, un ricordo profondo di una persona unica che occorre conoscere e ricordare e l’evento sarà introdotto dal giornalista Francesco Bondielli .

Questo, come le oltre 150 conferenze in cinque giornate , come la presenza di oltre 100 espositori, come le mostre degli artisti Venanzi, noto per per essere l’artista prediletto di Casa Grimaldi (Principato di Monaco), Anichini, Terzelli e della Compagnia Artisti pisani dell’Arno fanno di Tra sogno magia e benessere un grande contenitore, all’interno del quale il visitatore non può far altro che apprezzarne i contenuti che spaziano dall’olistica alle arti divinatorie, dall’artigianato orientale alle terapie complementari, dalla nutrizione al benessere.

Quindi ultime due giornate in cui il pubblico potrà dedicarsi alla ricerca di rari e antichi testi di arti divinatorie e formule magiche.

È presente anche la tradizionale mostra fotografica ufologica e lo staff del Centro Ufologico Nazionale con testimonianze degli ultimi avvistamenti. Insomma ce n’è per soddisfare tutte le curiosità sui fenomeni che da sempre hanno affascinato l’uomo.

Orari: sabato ore 14/20, Domenica ore 10/20, l’ingresso alla manifestazione è di € 7 per l’intero e il ridotto € 5, tutte le attività di conferenze sono a titolo gratuito.

Info: www.alteregofiere.com tel. 3334317972 – 3333405845, 3473801103.

G.S.

Programma completo delle 2 giornate

SABATO 11 GENNAIO

Ore 14.00: Apertura rassegna e salette Olistiche

Ore 14.30/15.00 Sala A: Conferenza a cura di Anna Maria Benedetti “È oggi necessaria una evoluzione personale, sempre più responsabile e consapevole, accanto all’evoluzione planetaria”.

Ore 15.00 Sala Spirito della Natura: Conferenza “Non c’è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione” a cura di Carlo Raffaelli.

Ore 15.00 Sala C.U.N.: Conferenza” UFO breaking news” a cura di Roberto Pinotti, Presidente CUN e di Marco Baldini GAUS

Ore 15.00/15.30 Sala A: Conferenza a cura di Andrea Biagioni “Vuoi espandere la tua vita?”.

Ore 15.00/16.00 Auditorium: Spettacolo performance “Kodo e Dancelements Evolution” a cura di Rania Manar Performance Art

Ore 15.00/16.00 Sala Fermi: Conferenza “Il Rilascio” a cura di Carmen Mancosu Kübler.

Ore 15.00/18.30 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza “La via per la Libertà: Motore Italia”, intervista con l’Ing. Carlo Negri, un nuovo modo di intendere il rapporto cittadino/Stato, a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia esoterica e consulente RAI.

Ore 15.30/16.00 Sala A: Conferenza a cura di Roberto Ramacandra Hare Krishna e Fabio Cerboni “Alimentazione etica e spiritualità”.

Ore 15.00/16.00 Sala B: Conferenza “Karate una storia infinita” a cura del Prof Gianni Tucci.

Ore 16.00: Sala Spirito della Natura: Presentazione del libro “Attraverso Oltre. E attività di tipo meditativo, catartico e la pratica abbreviata del Tonglen” a cura di Angelo Tonelli

Ore 16.00 Sala Dante: Conferenza a cura di Dr. Vasco Merciadri “Alimentazione, microbiota e salute, a seguire domande osservazioni da parte del pubblico, i luoghi più comuni da sfatare, gli errori più comuni”.

Ore 16.30/17.30 Sala A: Conferenza “L’energia degli olii essenziali” a cura di Sabrina Grandoni, aromatologa e infermiera professionale.

Ore 16.30/17.30 Sala B: Conferenza “Coaching relazionale” a cura di Daniele Belgrado, Coach professionista, specializzato in Life & Relationship coaching.

Ore 16.30/17.30 Sala Fermi: Presentazione dei percorsi formativi dello Spazio Olistico Luce nel Cuore e delle rune energetiche col metodo Bjarka Energy® a cura di Seidkarl Hvitur e Dott. Giuseppe Guidi

Ore 16.30/17.30 Sala Auditorium: Spettacolo di Arti Marziali e Discipline Olistiche a cura dell’ASD Kosmos Club di Ghezzano.

Ore 17.00 Sala C.U.N: Conferenza “Ufologia oggi” a cura di Roberto Pinotti, Presidente CUN

Ore 18.00 Sala Spirito della Natura: Conferenza “Rappresentazione di un processo per stregoneria” a cura dell’associazione I volti della Terra e l’associazione teatrale Compagnia Unicorno.

Ore 18.00/19.00 Sala A: Conferenza “La Via NEGATA al Genere Umano” (dal libro “Il Segreto mai Rivelato all’Umanità”) relatore Ph. D. Giulio Mori.

Ore 18.00/19.00 Sala B: “Armonizzazioni/Iniziazioni gratuite di Reiki 1° livello” con diploma di acquisizione, impartite dal Reiki Master Prof. Gianni Tucci.

Ore 18.00 Sala Dante: Conferenza a cura di Andrea Del Giudice, chimico, “Cosa è l’elettrosmog? I telefonini fanno davvero male? Cosa accadrà con il 5G?

Ore 18.00/19.00 Sala Fermi: Conferenza “CHANNELING della Nuova Era: contatto con gli Esseri stellari” a cura di Manuela Giorgi.

Ore 18.00/19.00 Auditorium: Viaggio sciamanico a cura di Marco Veirana operatore olistico in sciamanesimo.

Ore 19:20 Sala Dante: Conferenza a cura di Catia Profeti “Cristo nei vangeli apocrifi”.

Ore 20.00: Chiusura Fiera

DOMENICA 12 GENNAIO

Ore 10.00: Apertura rassegna e salette Olistiche

Ore 10.00/13.00 Sala A: Workshop esperienziale “La VIA dell’ORO: come attrarre l’Energia della Vera Abbondanza nelle nostre vite” a cura di Manuela Giorgi.

Ore 11.00 Sala Spirito della Natura: Laboratorio esperienziale “In-cantare, la voce che cura” a cura di Elena Fornari

Ore 11.00/13.00 Auditorium: Conferenza “Imperi stellari e alieni moderni” a cura di Amba (Chiara Emiliani) e Margarita (Sandra Biagiotti), ricercatrici spirituali.

Ore 11.00/12.15 Sala Pacinotti: Conferenza “Il respiro consapevole è una meditazione che ci libera dall’ansia” a cura di Monica Gentili.

Ore 12:00 Sala dell’Accoglienza: Conferenza “La TERRA dei giardini interiori” a cura di Antonio Motta.

Ore 12.00/13.00 Sala Fermi: Conferenza “La Leggerezza” a cura di Carmen Mancosu Kübler.

Ore 12.00/13.00 Sala B: Conferenza “Genesa cristallo: geometria sacra. Le onde del pensiero influiscono sul nostro futuro” a cura di Mario Francesco Pavan.

Ore 12.30/13.30 Sala Pacinotti: Conferenza a cura di Martino Giorgi, saggista “La meditazione, la mente che guarda sé stessa”.

Ore 14.00/18,30 Sala dell’Accoglienza: “Test dei fiori di Bach” a cura di Isabella Barreca Operatrice olistica, Reiki Master Erborista.

Ore 15.00 Sala C.U.N.: Conferenza “Indizi negati” a cura di Ilaria Centoni.

Ore 15.00 Sala Spirito della Natura: Conferenza “Ricerca dell’animale sciamanico” a cura di Paola Bock.

Ore 15.00/16.00 Sala A: Conferenza “Tantrismo quantico” a cura di Daniele Belgrado.

Ore 15.00/16.00 Sala B: “Piccole fiabe moderne: sette racconti utili alla crescita dei nostri figli da leggere e spiegare ai bambini in età evolutiva” ed. Zona Contemporanea. Incontro con l’autore Stefania Cappelli, presentazione a cura di Jolanda Pietrobelli.

Ore 15.00/18.00 Sala Pacinotti: Conferenza “Il mostro di Firenze – un “volto” in una generazione di maschere” a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia esoterica e consulente RAI.

Ore 15.00/16.00 Sala Fermi: Conferenza (Miracoli e Misteri della Fede) “Le testimonianze dirette di credenti e non credenti” a cura di Barbara Bedini.

Ore 15.00/16.00 Auditorium: Viaggio sciamanico a cura di Marco Veirana operatore olistico in sciamanesimo.

Ore 15.00 Sala Dante: Conferenza a cura di Francesco Ruggeri, naturopata, “L’uomo l’ambiente la natura al servizio della vita”.

Ore 16.00 Sala Dante: Conferenza a cura di Prof. Ing. Attilio Evangelisti, docente di bioingegneria dell’Università di Firenze “L’alimentazione in occidente, problematiche emergenti”.

Ore 16.30/17.30 Sala B: Conferenza “Incenso e Mirra…l’oro del passato: storia, tradizione, usi, attualità dell’uso di queste preziose resine (fumigazione, fitoterapia, olii essenziali” a cura di Sabrina Grandoni.

Ore 16.30/17.30 Auditorium: Dimostrazione di Astanga Yoga secondo Marco Biagini.

Ore 16.30/17.30 Sala A: Conferenza “Bubishi una storia arcana” a cura del Prof Gianni Tucci.

Ore 16.30/17.30 Sala Fermi: Conferenza “L’Alchimia del Perdono” a cura di Claudia Latino di Clear Links.

Ore 17.00 Sala Spirito della Natura: Presentazione delle attività a cura di Carlo Raffaelli e Paola Bock.

Ore 17.00 Sala Dante: Conferenza a cura di Dr Fabio Cerboni “L’alimentazione in occidente, problematiche emergenti”.

Ore 17.30/18.30 Sala A: “Armonizzazioni/Iniziazioni gratuite di Reiki 1° livello” con diploma di acquisizione, impartite dal Reiki Master Prof. Gianni Tucci.

Ore 18.00 Sala Dante: Conferenza a cura di Maria Cristina Conti, Regional Director Vi, “Una soluzione: la alimentazione Vi”.

Ore 18.30/19.30 Auditorium UNIVERSAL TIBET DAY: Terzani e Tibet, proiezione dell’ultima videointervista di Tiziano Terzani “ANAM, IL SENZANOME”. Introduce Francesco Bondielli, giornalista,interverranno Mario Zanot regista, sceneggiatore e giornalista, Angela Staude Terzani, moglie di Tiziano e scrittrice, al termine cerimonia dissoluzione del Mandala realizzato dai monaci nelle giornate precedenti e distribuzione della sabbia