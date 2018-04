Trame Indipendenti, al Teatro Rossi Aperto per l’Italia trionfa Manzetti con “Insects”

PISA – È giunta alla conclusione la seconda edizione di “Trame Indipendenti”, festival internazionale del cortometraggio organizzato dal gruppo cinema del Teatro Rossi Aperto di Pisa.

Quest’anno il Festival si è sviluppato in due serate. La prima serata, quella del 13 Aprile, è stata dedicata alla sezione “Corti d’animazione” e alla sezione “Micrometraggi”, composta da cortometraggi di durata inferiore ai 3 minuti. La seconda serata, quella del 14 Aprile, è stata dedicata alla sezione “Corti narrativi”.

Ben 36 i corti in gara: 15 per la sezione “Corti d’animazione”, 10 per la sezione “Micrometraggi” e 11 per la sezione “Corti narrativi”.

La giuria qualificata è stata presieduta dal Professor Maurizio Ambrosini, ricercatore e docente di storia e critica del cinema all’università di Pisa. Anche il pubblico, numeroso come nella passata edizione, ha potuto esprimere il proprio voto e attribuire il premio del pubblico sia per la sezione “Corti d’animazione” che per quella “Corti narrativi”.

Il premio della sezione “Micrometraggi” è stato attribuito dalla sala cinematografica pisana Lanteri (rappresentata in giuria da Francesco Barachini) ed è andato a “The look” del regista iraniano Hamid Alambeigi. La sala Lanteri proietterà per un mese il cortissimo prima dei lungometraggi.

La sezione “Corti d’animazione”, invece, ha messo d’accordo pubblico e giuria: entrambi i premi sono andati alla regista britannica Rosa Beiroa con il suo “In our skin”.

L’Italia porta a casa il Premio del pubblico della sezione “Corti narrativi” con “Insects” di Giancluca Manzetti.

Il premio della giuria della sezioni “Corti narrativi” è andato, invece, al cortometraggio francese “Chimère” del regista Nathan Vaillant. “Chimère” è stato premiato anche dal cineclub Arsenale (rappresentato in giuria da Marika Catania) che ha deciso di inserire il film in programma e proiettarlo prossimamente.