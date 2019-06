PISA – Il Trapani vince per 2-0 la gara di ritorno della finale playoff di Serie C (0-0 nella sfida di andata) contro il Piacenza al “Provinciale” e dopo il Pisa, ottiene il secondo posto utile per la promozione in Serie B dopo due anni di attesa proprio come i nerazzurri.

Decisive le reti di N’zola al 21′ e l’ex nerazzurro Taugourdeau a sei minuti dalla fine.

Durante la gara al 67′ attimi di paura per il difensore Bertoncini del Piacenza dopo un scontro con Corrado, suo compaagno di squadra.