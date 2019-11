Trasferiti i ragazzi del Centro Diurno di Via Derna

PISA – Un gioco di squadra ha permesso di trovare la soluzione per il trasferimento in urgenza dei ragazzi inseriti nel Centro Diurno di Via Derna.

Infatti, proprio martedì 26 novembre si è conclusa la fase del cambiamento di sede, tutto è andato liscio anche grazie anche alla preziosa e indispensabile collaborazione degli operatori e di tutti i partner.

Un ringraziamento particolare va ad ASBUC che è riuscita a trovare una sede, all’Associazione La Tartaruga che dividerà gli spazi con Agape e alle famiglie che pazientemente hanno atteso una soluzione ad un problema che rischiava di trovare una risposta tardiva e soprattutto poco soddisfacente.

Anche le diverse istituzioni, i Comuni di Pisa e Vecchiano, la Asl Toscana nord ovest e la Società della Salute, hanno saputo sostenere questa scelta in un momento tanto delicato.