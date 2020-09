Trasporti. Legnaioli (Lega): “Pisa-Roma ancora sospesa. Il governo solleciti Alitalia”

PISA – Donatella Legnaioli, deputata pisana della Lega torna a parlare della questione trasporti legata alla linea Alitalia sulla tratta Pisa – Roma.

“Alitalia ripristini il collegamento aereo Pisa-Roma nel più breve tempo possibile. Ho presentato in proposito un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dopo la sospensione di giugno e la conseguente, sacrosanta protesta dei rappresentanti del territorio, Alitalia aveva garantito la ripresa del collegamento nel corso di questa estate. Siamo già in autunno e non è stato ancora mosso un dito determinando così pesanti ripercussioni sul turismo e sul flusso economico pisano, già penalizzati dal Covid“.

“Il ministro De Micheli batta un colpo – afferma la deputata leghista – solleciti Alitalia affinché passi davvero dalle parole ai fatti, Pisa e i pisani meritano rispetto al pari di tutti gli altri. Inutile parlare di ripartenza economica se poi non si sanno nemmeno gli strumenti basilari al sistema imprenditoriale locale“, conclude la Legnaioli.