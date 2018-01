Trasporti. Sciopero di quattro ore degli autisti del Ctt Nord

PISA – Le Organizzazioni Sindacali provinciali di FILT/Cgil – FIT/Cisl – UILT/Uil e FAISA/Cisal di Pisa sono a comunicare la proclamazione di un secondo sciopero Provinciale presso la CTT Nord di Pisa per il giorno 2 Febbraio 2018, lo sciopero avrà una durata di 4 ore dalle ore 11.59 alle ore 15.59.

Questo sciopero segue quello già effettuato il giorno 12 gennaio scorso, proclamato a seguito delle procedure di raffreddamento inviate con le note del 16/06/2017 prot. n. 025/17, da

parte della FILt/cgil di Pisa, alla quale aderiva anche la O.S. UILT/uil, e del 19/06/2017 prot. 043/17 a firma congiunta di FILT/cisl e FAISA/cisal, dove si contestavano l’introduzione del nuovo sistema di vendita a bordo dei titoli di viaggio, denominato “Monetica” che impediva il rispetto dei

tempi di percorrenza delle linee del servizio urbano della Città di Pisa e che il posizionamento delle

emettitrici non consentivano di svolgere il servizio in maniera sicura.

Inoltre le procedure venivano attivate anche per altri problemi inerenti la viabilità, le disparità di trattamento del personale tra le varie sedi provinciali aziendali e la situazione del parco veicolare della CTT Nord.

Negli incontri avuti in data 23/06/2017; 13/07/2017; 11/10/2017 e 23/10/2017 non sono state trovate soluzioni che potessero far rientrare il motivo del contendere, all’infuori del

posizionamento delle macchinette emettitrici. Nemmeno l’incontro svoltosi presso la Prefettura di Pisa in data 04/12/2017 ha portato i risultati sperati, ma anzi è stato riscontrato un irrigidimento da parte del presidente della CTT Nord Dott. A. Zavanella che ha lasciato perplesso anche il Viceprefetto Vicario Valerio Massimo Romeo.

A seguito di quanto sopra le OO.SS. FILT/cgil – FIT/cisl – UILT/uil e FAISA/cisal sono a proclamare un secondo sciopero in tutta la provincia di Pisa e di tutti i settori aziendali di quattro (4) ore per il giorno 02/02/2018 con le modalità sotto riportate:

Provincia di Pisa – Sede Area Pisana – Area Valdera – Area Valdarno – Area Val di Cecina: Addetti al Movimento, Addetti alla Biglietterie Aziendali, Addetti ai Depositi Aziendali, Addetti al Rifornimento, Addetti alle Officine

Addetti agli Uffici. Dalle ore 11,59 alle ore 15,59 4 ore a fine turno. Durante l’astensione dal servizio saranno garantite le prestazioni indispensabili in rispetto degli accordi attuativi e delle regolamentazioni provvisorie di cui alla legge 146/90 così come modificata dalla legge 83/2000.