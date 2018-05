MONTOPOLI – Personale dei Vvf del distaccamento di Castelfranco è intervenuto alle ore 18 a Montopoli in via Bulignano per un soccorso ad un uomo di 93 anni che è deceduto a seguito del ribaltamento del trattore cingolato su cui stava lavorando.

Il decesso è stato accertato dal personale del 118.

L’incidente, la cui dinamica è al vaglio dei Carabinieri, è avvenuto in aperta campagna.