Tre ragazzi in ipotermia: intervento dei Vigili del Fuoco

PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Saline di Volterra è intervenuto Sabato 2 Febbraio alle ore 5.30 circa in Loc. Lagoni Rossi nel comune di Pomarance per un soccorso a tre persone.

Tre ragazzi di circa 20 anni a bordo di una Renault Clio sono rimasti bloccati davanti al fiume Cornia a causa del repentino aumento del livello del fiume a seguito delle copiose precipitazioni della notte.

L’allarme è stato dato dagli stessi ragazzi che hanno contattato la sala operativa dei vigili del fuoco. Il personale di sala operativa ha mantenuto i contatti con i ragazzi fino a raggiungimento delle squadre sul posto.

L’intervento di messa in sicurezza e recupero è durato circa 5 ore ed è stato necessario il supporto della squadra speleo alpinistico fluviale SAF giunta dalla centrale di Pisa. Per effettuare le operazioni si è reso necessario realizzare una serie di teleferiche per poter permettere prima il raggiungimento dei ragazzi, che si trovavano sul tettino dell’auto, e poi il recupero per portarli a terra.

Intervento particolarmente complicato dovuto all’alto livello dell’acqua del fiume ed alla forte corrente. Sul posto presente i carabinieri di Pomarance e personale del 118 che ha preso in consegna i ragazzi che erano in ipotermia.