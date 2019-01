SAN MINIATO – Alle ore 7:20 di lunedì 7 Gennaio personale dei VVF del distaccamento di Castelfranco è intervenuto in via Castel fiorentino nel comune di San Miniato per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento tre vetture sono finite fuori strada.

Due i feriti che sono stati presi in cura dal personale del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture.

Sul posto i Carabinieri di San Miniato.