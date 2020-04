Treggiaia. A fuoco due auto sotto una pensilina in legno

PONTEDERA – Squadra dei VVF del distaccamento di Pontedera e Cascina stanno intervenendo in Loc. Treggiaia comune di Pontedera in via Vecchia di Treggiaia per un incendio di autovetture e pensilina a ridosso di un’abitazione.



Le due auto coinvolte erano parcheggiate in area privata sotto una pensilina in legno con sopra un impianto fotovoltaico di circa settanta metri quadrati.

Sul posto anche Polizia di Stato, Carabinieri e Municipale di Pontedera oltre a un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pontedera.

Le cause sono in corso di accertamento