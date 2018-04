Treni, abbonamenti di maggio scontati del 10 per cento per i disagi del maltempo a marzo

PISA – Sono state definite da Trenitalia le modalità con cui gli abbonati del servizio regionale potranno ottenere lo sconto del 10 per cento sugli abbonamenti ferroviari del mese di maggio e un indennizzo proporzionale sull’abbonamento annuale.

La misura era stata decisa dalla Regione, nell’ambito del contratto di servizio con Trenitalia, a favore degli utenti abituali del servizio regionale di trasporto pubblico su ferro, in conseguenza dei disagi subiti in occasione dell’ondata di maltempo che colpì la Toscana nei primi giorni di marzo.

“Un intervento straordinario – sottolinea l’assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli – che solo la Regione Toscana ha ricnosciuto nei confronti dei pendolari per i disagi subiti in quei giorni, che non deve essere inteso come un rimborso o un risarcimento, ma come un segnale di attenzione della Regione verso tutti coloro che scelgono, e in misura crescente, il servizio di trasporto pubblico”.

L’entità dello sconto era stata definita nella misura del 10%, in coerenza con il fatto che i disagi, sia pure in misure e in forme diverse, riguardarono tre giorni del mese di marzo, ovvero un decimo dell’intera mensilità di abbonamento.

Sui canali informativi di Trenitalia e alle biglietterie, gli abbonati troveranno il dettaglio delle modalità per ottenere gli sconti.