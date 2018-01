Pisa – Disagio continuo causato da Trenitalia. Per chi lavora e chi studia, costretto ad attendere e quindi posticipare i propri programmi. Le cause? Non sono note, se non “ritardo nella preparazione del treno”.Non si smentisce, a distanza di pochi giorni, il ritardo ormai consueto che Trenitalia porta nelle corse mattutine e pomerdiane. Anche oggi, 17/01/2018, la linea ferroviaria in partenza da firenze S.M.Novella e diretta a Pontremoli ha riscontrato un ritardo di oltre 30 minuti.