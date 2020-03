Trenta posti letto nell’ex struttura del Pronto Soccorso del Santa Chiara a Pisa

PISA – Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi che anche a Pisa ci sarebbe stato un aumento di letti nell’ex struttura del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Chiara dove verranno allestiti 30 posti letto di terapia intensiva. Nel pomeriggio di sabato 21 marzo il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi tramite un post su Facebook, ha diffuso informazioni e immagini sui due sopralluoghi che ha compiuto a Pisa e a Lucca.

Nei due presidi ospedalieri dell’Asl nord-ovest, strutture che in queste ore stanno subendo trasformazioni per essere pronte ad accogliere posti letto di terapia intensiva per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus.

Dopo il sopralluogo a Santa Chiara, il presidente ha raggiunto la Cittadella della Salute ‘Campo di Marte’ di Lucca, dove ha spiegato: “Stiamo lavorando a pieno ritmo per 72 nuovi posti letto Covid nei due distretti“.