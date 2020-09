Triangolare. Il Pisa si aggiudica gara 2 con il Sassuolo con una splendida rovesciata di Marconi

PISA – Il Pisa Sporting Club è tornato a calcare un campo di Serie A per un importante e probante test match a due settimane dall’inizio del campionato cadetto.

Stretta di mano fra D’Angelo e De Zerbi

Al “Mapei Stadium” la squadra nerazzurra ha avuto la possibilità di testare la propria condizione atletica affrontando in un triangolare due distinte formazioni del Sassuolo in gare disputate sulla distanza dei 45 minuti: mister De Zerbi ha infatti deciso di dividere in due gruppi la sua squadra.

Ecco i tabellini delle due gare giocate dal Pisa. Per la cronaca la sfida in famiglia del Sassuolo si è conclusa con il successo dei Bianchi (1-0)

Sassuolo Neroverde-Pisa 1-0



SASSUOLO NEROVERDE: Consigli; Caputo, Duricic, Peluso, Chiriches, Toljan, Berardi, Haraslin, Ghion, Bourabia, Kyriakopoulos. Allenatore De Zerbi.



PISA (4-4-2): Perilli; Pisano, Meroni (23′ Benedetti), Caracciolo, Lisi; Siega, Gucher, Marin, Soddimo; Vido, Marconi. Allenatore D’Angelo

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini (Castellari-Meinychuk)

Rete. 36′ Duricic

Sassuolo Bianco-Pisa 0-1



SASSUOLO BIANCO: Pegolo; Marlon, Kaan, Rogerio, Obiang, Muldur, Raspadori, Manzari (19′ Mercati), Traore, Ferrari, Defrel (38′ Piccinini). Allenatore De Zerbi



PISA (4-4-2): Loria; Belli, Varnier, Benedetti, Birindelli; Minesso, Marin (39′ Masetti), Gucher (39′ Fischer), Siega (19′ Pompetti); Vido (19′ Sibilli), Marconi. Allenatore D’Angelo



Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini (Castellari-Meinychuk)

Rete. 27′ Marconi