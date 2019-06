Triestina – Pisa, al Nereo Rocco fischia Sozza

PISA – Il designatore della CAN PRO Antonio Danilo Giannoccaro ha affidato la gara Triestina-Pisa in programma domenica 9 giugno (ore 18.30) e valida per la Final Four Playoff a Simone Sozza della sezione di Seregno.

Il direttore di gara sarà assistito da Giuseppe Perrotti di Campobasso e Antonio Vono di Soverato.

Il Quarto Uomo sarà Daniele Paterna di Teramo.

Due precedenti, la bella vittoria (1-0) nel derby di Lucca, rete di tacco di Marconi e il 2-2 interno con il Piacenza. Su quella gara pesa l’assegnazione di un penalty inesistente al Piacenza al momento sotto per 2-0 che riapri di fatto il match che si conclude sul 2-2.