Triestina – Pisa, info sui biglietti

PISA – In relazione alla gara Triestina-Pisa, in programma domenica (ore 18.30) allo Stadio “Nereo Rocco” le Autorità competenti informano che sono circa 12mila i biglietti già venduti e che la vendita proseguirà senza restrizioni, fatta esclusione per il settore Curva Furlan che sarà riservato esclusivamente ai tifosi alabardati sul circuito DIY Ticket.

Ai tifosi nerazzurri è stata destinata l’intera dotazione del settore ospiti (circa 4mila posti): al momento sono circa 2mila i tagliandi già acquistati nel suddetto settore.

L’invito rivolto dalle Autorità competenti è quello di arrivare con largo anticipo allo Stadio e, soprattutto, quello di attenersi alle seguenti indicazioni. I tifosi nerazzurri dovranno obbligatoriamente uscire all’uscita 6 della Grande Viabilità Triestina (GVT) per raggiungere la zona di raggruppamento e controllo collocata nell’area ex Wartsila: le autovetture verranno parcheggiate nella citata area e i tifosi verranno trasportati a bordo di mezzi navetta messi a disposizione dalle ore 16.15 per l’andata e dalle ore 20.30 per il ritorno.

I pullman dei tifosi nerazzurri verranno invece scortati in via Valmaura. L’apertura dei cancelli dello stadio è prevista alle ore 16.30.