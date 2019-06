Triestina – Pisa, come seguire la finalissima in TV

PISA – La finale di ritorno di playoff 2019 fra Triestina e Pisa con calcio d’inizio alle ore 18.30, sarà visibile in chiaro su Rai Sport +HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre), ma ci sarà la possibilità di guardare l’incontro anche in streaming su Rai Play.

Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming da Eleven Sport, su serie C TV online che per questa stagione si è assicurata i diritti per le gare di Serie C. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Nella foto sopra Masucci prova la rovesciata (Foto Salvatore Ciotta)