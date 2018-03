Il Trio Treno presenta Istanti Sonori al Cantiere San Bernardo

PISA – Tecniche Estese Cantiere San Bernardo presentano Istanti Sonori terzo evento con primo set: Trio Treno con Eugenio Sanna (chitarra amplificata, lamiere zincate, palloncini, cellophane, voce); Andrea Di Sacco (sampler), Stefano Bambini (batteria, percussioni, oggetti metallici, plastica), secondo set: formazione prestabilite dei musicisti componenti il Trio Treno con i seguenti musicisti

Ospiti della serata: Guy Frank Pellerin ( sassofoni baritono, tenore, soprano, sopranino, gong); David Lucchesi (chitarra elettrica, oggetti sonori, live electronics), Devid Ciampalini (rullante, oggetti, elettronica)

venerdì 16 marzo, ore 21, 30 al Cantiere San Bernardo, via Pietro Gori, Pisa

Per il terzo appuntamento previsto per la rassegna “Istanti Sonori” indetta dall’etichetta discografica Tecniche Estese e organizzata in collaborazione con il Cantiere San Bernardo in via Pietro Gori a Pisa, venerdì 16 marzo alle ore 21,30, è ora la volta di una formazione storica e che aveva ricevuto il battesimo di fuoco in seno alle programmazioni dei concerti del C.R.I.M. (Centro per la Ricerca sull’Improvvisazione Musicale) di Pisa nel maggio del 1983 e che oggi nel 2018, di nuovo in auge e con una registrazione inedita all’attivo, viene riproposta in una chiave totalmente rinnovata e tecnologica, per “Istanti Sonori”.

Si tratta infatti del Trio Treno, una formidabile formazione elettroacustica con Eugenio Sanna (chitarra amplificata, lamiere zincate, palloncini, cellophane); Andrea Di Sacco (sampler); Stefano Bambini (batteria, percussioni, oggetti, plastica).

Questo trio scaturito dalle attività laboratoriali del C.R.I.M. nel lontano ormai 1983, trova oggi una sua validità e attualità. In passato veniva utilizzato un sintetizzatore analogico, oggi un sampler digitale e in grado di campionare qualsiasi suono, suggella un patto d’alleanza in chiave tecnologica, con degli strumenti acustici o quasi nella direzione intrapresa da una certa musica.

Chiaramente quello che conta e che poi è l’elemento essenziale per la creazione della musica, in questo caso istantanea, è l’elemento umano, ossia il musicista.

La musica prodotta da questo trio ben si sposa oggi e trova una sua collocazione assai marcata, all’interno del panorama dello spettro delle musiche elettroacustiche e di quelle elettroniche, di cui i maggiori esponenti sono stati nella storia della musica, Karlheintz Stockausen (1928- 2007), Iannis Xenakis (1922-2001) e l’italiano Pietro Grossi (1917-2002) che nel 1975 aveva collaborato con l’Istituto di Elaborazione dell’Informazione del C.N.R. di Pisa, dando luogo a delle importanti ricerche con quest’ultimo istituto.

Ogni dimensione percussiva e armonica intesa in senso tradizionale prodotta dai tre musicisti che si esibiranno venerdì 16 marzo al Cantiere San Bernardo di Pisa, è dilatata e scucita a favore infatti di un matrimonio con una macchina elettronica. Il flusso della creazione istantanea, sembra riconciliarsi per il tramite della moderna sintesi tecnologica con quello che è il cuore pulsante dell’improvvisazione, in un progetto di recupero di una sorta di arcaicità le cui radici sono direttamente scopribili in un inconscio collettivo, patrimonio comune dei popoli.

Ma anche nel secondo set saranno invitati dei musicisti ospiti molto speciali e importanti che incontreranno i musicisti costituenti il trio dando luogo a formazioni inedite, a riprova del fatto che nel caso di musiche prodotte attraverso il processo di creazione istantanea, le interazioni tra gli stessi musicisti, sono dei fattori estremamente importanti e nutrienti per quanto riguarda il tessuto della musica improvvisata.

Suoneranno infatti: Guy Frank Pellerin (sassofoni baritono, tenore, soprano, sopranino, gong) fiatista franco-canadese che ha militato nelle file della Celestial Comunication Orchestra di Alan Silva e che ha partecipato a formazioni con molti musicisti storici (Bobby Few, Noël Macghee, Frank Wright, Sunny Murray per dirne qualcuno), David Lucchesi (chitarra elettrica, oggetti, live electronic) giovane improvvisatore emergente dalla forte creatività e Devid Ciampalini (rullante, elettronica) sicuro creatore di flussi e impulsi improvvisativi istantanei e inarrestabili.

Eugenio Sanna, Andrea Di Sacco e Stefano Bambini, hanno partecipato insieme ad altri nel 1976 alla fondazione del C.R.I.M. di Pisa, portando avanti per dieci anni, fino al 1986, un’ingente attività musicale, seminariale, concertistica.

E’ assai importante ricordare che il Cantiere San Bernardo, costituisce da svariati anni un grosso punto di riferimento per la realtà urbana della città di Pisa, essendo promotore sia di eventi teatrali di ricerca, presentazione di libri e testi nuovi, nel campo dell’editoria, manifestazioni a carattere nazionale. internazionale, di grande spessore culturale e impegno sociale.

Per informazioni sulla serata: www.cantieresanbernardo.com o: info@cantieresanbernardo.com

Nella foto sopra il Trio Treno con: Eugenio Sanna (foto di Isabella Indiesigh); Andrea Di Sacco; Stefano Bambini (foto di Enrico Romero)