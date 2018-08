Tris per Pisa Sc al Tuttocuoio: Masucci, Moscagol e Cernigoi a segno

PONTE A EGOLA – Allenamento congiunto allo stadio Leporaia di Ponte a Egola tra Tuttocuoio e Pisa Sc. Vincono i nerazzurri per 3-0 con le reti di Masucci, Moscardelli nel primo tempo e la rete nella ripresa di Cernigoi.

di Maurizio Ficeli

PRIMO TEMPO. Pisa in tenuta nerazzurra, Tuttocuoio in bianco per questa sgambata di metà settimana. Al 4′ Moscardelli a tu per tu con il portiere “cicca” la palla e poco dopo viene anticipato dal portiere di casa. Sono circa 150 gli spettatori in una giornata soleggiata. Ancora Pisa in avanti con giocate di Di Quinzio, Gucher e Masucci a cui i difensori locali rispondo bene. Al 12′ lancio di Di Quinzio sulla tre-quarti, palla in area respinge di pugno il portiere del Tuttocuoio a cui sussegue un altra azione sotto porta del Tuttocuoio batti e ribatti in area palla ad Izzillo tiro di poco a lato. Al 16′ punizione per il Tuttocuoio sulla palla Guidelli tiro in area libera la difesa nerazzurra che e riparte in contro piede con Izzillo palla a lato. Partita che viene combattuta a centrocampo con Di Paola che tira al volo, palla alta sopra la porta difesa da Gori. Il Pisa si fa vedere in avanti e guadagna due corner calciati da Di Quinzio ma la difesa di casa respinge prima in corner e poi lontano. Tuttocuoio vicino al gol al 29′ con Bellante ma Gori para con i piedi.Meroni si infortuna entra Galligani al 31. Ma al 33′ il Pisa sblocca il risultato con un tiro rasoterra di Gaetano Masucci. I nerazzurri raddoppiano su punizione di Izzillo, palla a Moscardelli gran tiro al volo dal limite di sinistro che sfonda la rete al 37′: 2-0.

IL SECONDO TEMPO. L’inizio della ripresa vede l’uscita dal campo di Masucci e Moscardelli: dentro Marconi e Cernigoi. Pisa in avanti con Cernigoi servito da Marconi ma al momento del tiro cicca il pallone. Scontro di gioco di testa con Cernigoi che resta a terra ma si rialza dopo le cure del caso. Discesa di Marconi palla a Birindelli lancio in area raccolto da Cernigoi al volo in mezza rovesciata che sigls il 3 a 0: bel gol al 16′. Reagisce il Tuttocuoio con una bella discesa di Alagia che supera tutto il campo ma Gori lo anticipa sventando l’insidia per la porta pisana. Sostituzioni per il Pisa al 20′ escono Zammarini Gucher, Izzillo Di Quinzio De Vitis entrano Di Benedetto Lisi Cuppone Marin e Petrosino. Ancora un tiro insidioso in diagonale di Lisi fuori e poi tiro di Cuppone deviato in angolo. Su un corner di Marin colpisce di testa Marconi palla alta al 28′. Azione personale di Cernigoi che entra in area con un tiro. Salva al 29′ sulla linea un difensore neroverdi. Al 36 Gori respinge al volo un tiro su punizione di Alagia. Marin con un cross rasoterra dal fondo insidia la porta dei padroni di casa. Finisce con il Pisa in avanti con una punizione di Maffei: tiro cross in mezzo all’area ripreso da Galligani dopo una respinta che termina alto sopra la traversa. Finisce 3-0 per il Pisa. Nessun tesserato nerazzurro a fine gara ha rilasciato dichiarazioni. Appuntamento domani giovedì ore 18 all’Arena con un altro allenamento congiunto che vedrà opposti i nerazzurri al Cenaia.

TUTTOCUOIO – PISA SC 0-3

TUTTOCUOIO: Lombardi, Segantini, Bianconi, Mazzola, Bertolucci, Ferretti, Guidelli, Fino, Di Paola, Bellante, Chiti. A disp. Marrucci, Cascone, Lischi, Patteri, Manetti, Whitaker, Alagia, Ceccarello, El Badaoui. All. Masini

PISA 1 TEMPO (3-5-2): Gori; Buschiazzo, De Vitis, Meroni; Birindelli, Izzillo, Gucher, Di Quinzio, Zammarini; Moscardelli, Masucci. A disp. Cardelli, Galligani, Petrosino, Maffei, Marin, Lisi, Cuppone, Cernigoi, Marconi, Di Benedetto, D’Egidio, Peragnoli. All. Luca D’Angelo

PISA 2 TEMPO: Gori, De Vitis, Buschiazzo Marin, Gucher, Di Quinzio, Izzillo Birindelli, Zammarini, Cernigoi Marconi. All. Luca D’Angelo

RETI: 32′ Masucci; 36′ Moscardelli, 61′ Cernigoi

NOTE: angoli 9-0 per il Pisa