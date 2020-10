Turismo a Pisa. Nuovo video social per promuovere arte e bellezza. In estate 56mila visitatori agli infopoint

PISA – È pubblicato on line sui canali social di Pisa Turismo il nuovo video della campagna di promozione turistica “Tutti i piani della bellezza. Esplora le strade, piazze e vicoli della città recita il messaggio -. Lasciati condurre dalle sinuose linee dell’Arno alla scoperta della storia della città, tra architetture, musei e luoghi magici”.

Iniziata a giugno, la campagna prosegue per valorizzare questa fase dell’anno, grazie all’offerta culturale e artistica della città, con i suoi musei, chiese e con itinerari ricchi di arte e di cultura. I percorsi alla scoperta della città saranno poi i protagonisti nel fine settimana del 31 ottobre e 1 novembre, con la diciassettesima Giornata Nazionale di Trekking urbano.

«Sapevamo che quest’anno sarebbe stato drammatico per il settore – dice l’assessore al turismo Paolo Pesciatini – e abbiamo tuttavia realizzato una campagna di promozione rivolta al mercato interno e di prossimità. Ancora non ci sono i dati ufficiali delle presenze e degli arrivi ma già quelli dei nostri uffici informazioni ci dicono qualcosa dell’andamento della stagione estiva. Si è contratto il turismo internazionale e hanno prevalso gli italiani, anche sul nostro litorale. Purtroppo non sappiamo quanto ancora potrà durare questo stato di vera e propria emergenza ma come Comune continuiamo a investire affinché si possa in futuro raccogliere in termini di promozione della nostra città, del litorale e di tutta la sua offerta turistica. Tuttavia intendiamo proseguire su questa strada e con l’ultimo video diffuso in questi giorni e dedicato alle bellezze artistiche vogliamo promuovere la visita nella nostra città anche nel periodo autunnale, tenuto conto poi ci siamo inseriti nella rete del trekking urbano proprio per incentivare questa tipologia di turismo lento, cioè un’idea di turismo che non si ferma alla visita alla Torre e ai monumenti di piazza dei Miracoli ma vuole entrare in contatto con l’essenza più profonda della città, il nostro genius loci».

Intanto, L’Ufficio Turistico ha reso noti i numeri dei visitatori. Da giugno a fine settembre hanno frequentato i tre uffici di piazza Duomo, palazzo Gambacorti e di Tirrenia, aperto da metà giugno a fine agosto. L’affluenza complessiva è stata di 55.909 presenze complessive (di cui 52.530 in piazza Duomo, 1.572 in piazza Gambacorti, 1.807 a Tirrenia). Di questi 32.905 italiani (58,9%), 10.648 francesi (19%), 4.949 tedeschi (8,9%), 492 olandesi (0,9), e 6915 di altre nazionalità (12,4).