Turismo nautico, praticamente azzerate le prenotazioni per l’estate 2020. Lettera aperta alla Regione

PISA – Turismo nautico, praticamente azzerate le prenotazioni per la prossima estate. L’emergenza COVID 19 manda a fondo un settore che nella nostra regione vale 20 milioni di euro, considerando l’indotto.

“E siamo solo agli inizi perché la flotta delle circa 200 imbarcazioni a noleggio in Toscana rischia di rimanere in porto a tempo indefinito con danni incalcolabili per gli operatori turistici. Quello che pesa sulle prenotazioni è l’incertezza di quando sarà possibile riprendere l’attività e con quali regole. Fra l’altro il 70% della clientela è di provenienza estera e ancora non si sa quando le frontiere saranno riaperte. Il Comitato degli Operatori del Turismo Nautico della Toscana si è rivolto alla Regione Toscana con una lunga e articolata lettera aperta per chiedere un intervento che dia certezze al settore, oltre a finanziamenti in tempi rapidi, senza i quali oltre 20 società di noleggio rischiano la chiusura“.

Gli Operatori Nautici che aderiscono al Comitato:

43° Parallelo – Ala Charter – Alfa Sail – Aringa Sail – Avio Sail – Buechi Yachting – Controvento – Dufi Sail Charter – Med Boat Sailing – Palm Yachting – Pianeta Mare Charter – Rigel Vela – Sail Charter – Sailing Sicily – Sailor Tex – Salivoli Vela – Sea Walker – Segelzentrum Elba – Sun Charter – Toscanacharter

e