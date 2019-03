“Di tutti gli istanti” al Teatro di Buti

BUTI – Andrà in scena giovedì 7 marzo alle ore 21.15 al Teatro di Bartolo a Buti “Di tutti gli istanti” di Silvia Pasello e If Praga con Silvia Pasello e Silvia Rubes

IL TEMA DELLO SPETTACOLO. “Portiamo nascoste le nostre storie dentro. Sono storie silenziose, a volte minacciose, pericolose, esplosive. Ci giocano da dentro. Tessono e filano i nostri destini senza annunciarsi se non a conti fatti. Che cosa ci muove davvero? Qual è la vita che ci appartiene davvero? Cambiamo destinazione per sfuggire a quei destini che ci sembrano impertinenti ed è proprio quella fuga che ci condanna per sempre, ci condanna al teorema dell’inaggirabilità di ciò che è vero di noi, al di là e nonostante tutti i personaggi che portiamo sulla scena della vita, tutte le maschere dentro alle quali troviamo conforto e rappresentazione”.