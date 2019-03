“Uffici Comunali chiusi a San Giuliano Terme. Un enorme disservizio”

SAN GIULIANO TERME – L’Associazione il Comune fra la Gente con il candidato a Sindaco Marcello Masini si è ritrovata sabato 9 marzo davanti agli uffici comunali di San Giuliano Terme di Palazzo Niccolini per approfondire i temi del funzionamento della macchina comunale e dell’utilizzo dell’adiacente struttura del Comando della Polizia Municipale (ex albergo Terme) ristrutturato ma ancora non utilizzato.

“Siamo qui per fa conoscere alla cittadinanza, che gli uffici comunali il sabato mattina sono chiusi al pubblico, con un accordo stipulato tra il Comune ed i Sindacati. Non riusciamo a comprendere tali scelte in quanto il sabato moltissime persone sono libere dal lavoro e quindi potrebbero recarsi in comune e quindi essere agevolati nel ritiro documenti e presentazione pratiche. Una volta he avremo preso le redini del comune la nostra intenzione sarebbe quella di semplificare al massimo la burocrazia soprattutto nell’ufficio tecnico edilizia e commercio dove si riscontrano tempi lunghi di attesa per il ritiro delle pratiche inerenti alle ristrutturazione e alla riapertura di esercizi commerciali”

Per quanto riguarda l’ex albergo Terme ristrutturato e utilizzato attualmente soltanto per il Comando della Polizia Municipale, potrebbe essere usato da parte nostra o per il trasloco di tutti gli uffici comunali dalla parte vecchia oppure come Caserma dei Carabinieri che a San Giuliano sono in una zona ristretta e con poco parcheggio per le auto di servizio”.