Ufficiale. Francesco Lisi è un giocatore del Pisa

PISA – Il Pisa Sporting Club comunica di aver definito con la società S.S. Juve Stabia, l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Lisi.

Attaccante esterno, classe 1989, Lisi ha vestito in carriera le maglie di Rodengo, Piacenza, Como, Bisceglie, Aprilia, Rimini e Juve Stabia collezionando tra serie C1 e serie C2 ben 225 presenze (30 gol).

Nella prima parte dell’attuale stagione ha militato nella Juve Stabia (20 presenze, 1 gol).

Il Pisa aveva trovato un accordo con la Juve Stabia per il suo arrivo in nerazzurro a Giugno ma nelle ultime ore la famiglia Corrado compiendo uno sforzo ha anticipato il suo sbarco in maglia nerazzurra.

