Ufficiale. Palermo out, Venezia riammesso in B. Gravina: “Un successo aver definito gli organici il 12 luglio”

PISA – Ora è anche ufficiale, il Palermo dopo settimane di caos è stato ufficialmente escluso dalla prossima Serie B ed il Venezia di Joe Tacopina viene riammesso al campionato cadetto.

Il Consiglio Federale ha respinto il ricorso della società siciliana e votato all’unanimità per la riammissione del Venezia.

Sono stati decisi anche riammissioni e ripescaggi in Lega Pro, dando il via libera per il prossimo campionato di Serie C a Virtusvecomp Verona, Fano, Paganese, Modena e Reggio Audace. Out Cerignola e Bisceglie.

“Aver definito l’organico dei campionati già il 12 luglio, per la prima volta nella storia così in anticipo, è un evidente vantaggio. Ci dà la forza di poter aspirare a un’estate abbastanza tranquilla”, queste le parole pronunciate dal presidente della FIGC Gabriele Gravina