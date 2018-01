Ufficiale: il Pisa ingaggia Sainz Maza dal Foggia

Pisa – Il Pisa Sporting Club ha definito, con la società Foggia Calcio l’acquisizione a titolo temporaneo (fino al 30 giugno 2018) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Miguel Sainz Maza.

Attaccante di nazionalità spagnola, classe 1993, Miguel Angel Sainz Maza Lopez il suo nome completo, è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona prima di approdare in Italia nel 2013: per lui subito un’esperienza in serie B con la maglia della Reggina (10 presenze). Poi tre stagioni intere a Foggia (72 presenze, 11 gol) culminate con la promozione in cadetteria nella passata stagione. In questi primi sei mesi ha vestito per 17 volte (3 reti) la maglia del Pordenone.

Il calciatore sarà a disposizione dello staff tecnico nerazzurro alla ripresa degli allenamenti prevista per domani martedì 16 gennaio.