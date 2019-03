Ufficializzata la partnership tra Pisa Ovest e Pisa Beach Soccer per i camp estivi 2019

PISA – Due società di Pisa insieme, una sinergia importante per i prossimi campi estivi 2019 tra il Pisa Ovest società di calcio di prim’ordine della nostra città ed il Pisa Beach Soccer realtà da ormai qualche anno nella massima serie del Beach Soccer nazionale. Il tutto sancito nella mattinata di sabato 16 marzo nella sede di Bertolini Assicurazioni in Via Abba nel quartiere di Porta a Lucca.

La sinergia tra i due club era già partita on line nei giorni scorsi ed ha già avuto un grande successo. L’obiettivo annunciato dalle due società pisane è quello del divertimento dei ragazzi che ne faranno parte dal 10 giugno in poi.

Camp estivi diversi dal solito nei quali non verrà proposto solo calcio ma anche Beach tennis e Beach Soccer che per due volte la settimana saranno ospitati dal Kokito Beach a Tirrenia con istruttori qualificati del Pisa Beach Soccer.

“Una grossa sinergia tra due società che rappresentano Pisa con il campo in erba come noi e la spiaggia per quanto riguarda il Pisa Beach Soccer – afferma Michele Ammannati sarà un camp diverso dagli altri perché riproporremo al loro interno anche i giochi da strada. I camp ci serviranno per lanciare due nuove scuole calcio a Musigliano e Albertone per i ragazzi a partire dal 2008”

“Sono molto contento di presentare con una società amica come il Pisa Ovest i campi estivi 2019- dice il presidente del Pisa Beach Soccer Alessandro Donati – una partnership con una società che sul territorio pisano ha fatto un grandissimo lavoro. La nostra attività sulla spiaggia la sposteremo al Kokito a Tirrenia dove si svolgeranno i nostri camp estivi con istruttori qualificati. Il Pisa Beach Soccer è uno sport particolare da far conoscere ai ragazzi in maniera più approfondita. La parola d’ordine per tutti però dovrà essere il divertimento”.

I campi estivi 2019 si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 nelle seguenti date: 10-14 giugno,

17-21 giugno, 24-28 giugno, 1-5 luglio presso i campi di Musigliano, Alberone, Porta a Mare.

C’è la possibilità di iscriversi già dal mese di marzo a partire da 150 euro marzo e aprile. A maggio l’iscrizione sarà 170 euro a giugno 190.La quota comprende un doppio kit per le attività e il pranzo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria in Via Livornese. Cell.366 7118822 o consultare il sito ufficiale della società www.calciopisaovest.it