PISA – L’Ufficio casa del Comune di Pisa in via Fermi, il nuovo orario di apertura al pubblico in vigore dal mese di aprile prossimo sarà il seguente: mercoledì e venerdì dalle ore 11 alle ore 12.30, martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.

Si fa presente che, per eventuali particolari esigenze è sempre possibile fissare un appuntamento in orario di servizio ed al di fuori di quello di apertura al pubblico chiamando il numero 0508669011 dalle ore 13 alle ore 14 dal lunedì al venerdì.