Ufficio Postale di San Piero chiuso, potenziato lo sportello di Marina di Pisa

PISA – L’ufficio Postale di San Piero a Grado in via Livornese 1097 è stato chiuso per verifiche strutturali disposte dal proprietario dell’immobile.

I lavori di ripristino sono stati correttamente eseguiti, ma l’ufficio postale non potrà al momento riaprire perché in attesa delle verifiche sull’idoneità statica dell’immobile stesso e della relativa certificazione di agibilità.

Poste Italiane, nel frattempo ha predisposto il potenziamento del vicino ufficio postale di Marina di Pisa, sito in Piazza Gorgona, 8, con uno sportello appositamente dedicato alla clientela di San Piero a Grado e dove sarà disponibile anche la corrispondenza a firma non recapitata per assenza del destinatario.

L’ufficio di Piazza Gorgona osserva orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.