Ultima giornata della stagione regolare per Berretti e Under 16

PISA – Si conclude questo weekend il campionato delle formazioni Berretti e Under 16. Per i giovani nerazzurri la stagione non finisce però qui, all’orizzonte le finali nazionali di categoria conquistate con merito sul campo.

Vediamo nel dettaglio tutte le gare in programma

Campionato BERRETTI

Pisa-Prato (sabato, ore 15)

Campo “Taccola”, via Redini, Uliveto Terme

Campionato UNDER 17

Pisa-Prato (domenica, ore 15)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato UNDER 16

Santarcangelo-Pisa (domenica, ore 15)

Antistadio “Mazzola”, viale della Resistenza 5, Santarcangelo (Rn)

Campionato UNDER 15

Pisa-Prato (domenica, ore 11)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato GIOVANISSIMI PROF.

Pistoiese-Pisa (domenica, ore 11)

Campo “Pistoia Ovest”, via Ombrone, Pistoia

Campionato GIOVANISSIMI B PROF.

Pisa-Prato (domenica, ore 11)

Campo “Gemignani”, via Oratoio, Pisa

Campionato ESORDIENTI 2006 (a 11)

Pisa-Pontedera (domenica, ore 9.30)

Campo “Gemignani”, via Oratoio, Pisa

Campionato ESORDIENTI 2006 (a 9)

Pisa-Fornacette (sabato, ore 18)

Campo “Gemignani”, via Oratoio, Pisa

Campionato PULCINI (femminile)

Pisa-Giovanile Navacchio (sabato, ore 15)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato PULCINI 2008

Atletico Etruria-Pisa (sabato, ore 15.30)

Campo “Bracciotti”, via Fonda, località Laura

Campionato PULCINI 2009 (gir.A)

SpaValdiserchio-Pisa (domenica, ore 11.15)

Campo “Fatticcioni”, via Provinciale 1, Nodica

Campionato PULCINI 2009 (gir.B)

Pisa-Scintilla (domenica, ore 10.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto, Coltano

Campionato PRIMI CALCI 2010 (gir.F)

Raggruppamento (sabato, ore 15.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto, Coltano

Campionato PRIMI CALCI 2010 (gir.B)

Raggruppamento (domenica, ore 10)

Campo Comunale di Migliarino

Campionato PICCOLI AMICI

Raggruppamento (sabato, ore 17.00)

Campo “Sextum”, Bientina

FOTO Pisachannel