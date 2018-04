Ultimati i lavori a Porta San Francesco a Volterra.

Volterra – L’accesso, unico affrescato in città, era stato oggetto di un restauro molto articolato sulla volta interna. Adesso gli interventi hanno riguardato l’apposizione di luci a led per illuminare gli affreschi senza danneggiarli e nell’ottica del risparmio energetico, nonché l’apposizione di dissuasori per volatili su tutte le sporgenze interne. E’ stata fatta anche una verifica dei canali di scolo per evitare infiltrazioni dalla sommità della Porta. I lavori di Porta San Francesco si affiancano all’avvenuto posizionamento della ringhiera fino a Porta San Felice e alla riqualificazione di Piazzale Boscaglia, dove a breve sarà piantumato un leccio, a lato dell’area di sosta. Appena possibile verrà posizionata anche la targa coi nomi di Lorenzo e Antonietta Lorenzini, Giusti fra le Nazioni, appena sotto l’indicazione toponomastica. L’amministrazione comunale, attraverso l’assessore Massimo Fidi, ha chiesto inoltre alla Provincia di ripristinare con urgenza le strisce pedonali di fronte a Porta San Francesco ed in prossimità dell’incrocio con Viale Barsanti.