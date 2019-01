Ultime ore di vacanza per il Pisa Sc: mercoledì 9 gennaio la ripresa degli allenamenti

PISA – Ultime ore di vacanza per i nerazzurri che nella serata di domani rientreranno in città, pronti per riprendere gli allenamenti mercoledì 9 gennaio al Centro Sportivo di San Piero a Grado.

Sarà una settimana senza impegni ufficiali per le protagoniste del campionato di Serie C che torneranno in campo domenica 20 gennaio quando andrà in scena la seconda giornata del girone di ritorno. Per il Pisa sarà comunque una settimana standard con allenamenti doppi (mattina e pomeriggio) nelle giornate di mercoledì e sabato e con sedute singole mercoledì (mattina) e venerdì (pomeriggio).

Domenica giornata di ulteriore riposo prima di riprendere gli allenamenti lunedì 14 gennaio.