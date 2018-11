Ultimi giorni per sostenere il Monte Pisano Luogo del Cuore FAI

PISA – Ultimi giorni per sostenere la candidatura ai Luoghi del Cuore del Monte Pisano.

Ecco come è possibile sostenere la candidatura del Monte Pisano come Luogo del Cuore FAI

VOTANDO ONLINE. La procedura è semplicissima, non richiede alcun costo e si completa in meno di 1 minuto.

1. Clicca su questo link 👇

2. Clicca su VOTA 1 CLICK

3. Accedi con il tuo profilo Facebook oppure registrati con la tua email.

MODULI PER LE FIRME. Un altro modo per aiutarci è scaricare e fare compilare a parenti, amici e conoscenti i moduli per la raccolta firme.

1. Clicca su questo link :

2. Scarica i moduli e falli compilare correttamente

3. Scannerizzali e inviali a: