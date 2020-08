PISA – Notizia di mercato in uscita per il Pisa come riporta su TuttoC a firma Nicolò Schira.

di Maurizio Ficeli

Non era infatti un mistero che l’Alessandria volesse tenere Umberto Eusepi , dopo che il bomber aveva collezionato in grigio nella scorsa stagione 25 presenze in campionato e 9 gol, a cui si aggiungono le 2 gare disputate nei playoff e le 3 reti incassate ed ora è stato trovato l’accordo: la società piemontese lo ha ingaggiato a titolo definitivo dal Pisa.