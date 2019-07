Umberto Marino presenta “Otto il Rondinotto” al Porto di Pisa

PISA – Il regista Umberto Marino, già noto per aver sceneggiato, tra molti altri, il cartone animato La gabbianella e il gatto, sarà in città per girare alcune scene del suo nuovo film su Enrico Piaggio.

Con l’occasione sarà ospite al Porto di Pisa, domenica 7 luglio alle 18 , insieme a Elisabetta Zincone, anche lei scrittrice di film, fiction televisive e cartoni animati, per presentare il loro ultimo libro OTTO IL RONDINOTTO (Mds Editore, illustrato da Mauro Molle).

A fare gli onori di casa saranno Patrizia Paoletti, Presidente del Teatro Verdi, Silvano Patacca, direttore artistico prosa e danza e Paolo Pesciatini, Assessore alle Attività Produttive e commercio. Francesca Petrucci intervisterà gli Autori, che racconteranno com’è nata l’idea di scrivere questa storia, “una favola senza tempo” rivolta ai più piccoli, ma che offre molti spunti di riflessione, nonché di puro divertimento e godibilità narrativa, anche per i grandi.

“Una bambina che non vuol parlare. Un rondinotto che ha paura di volare. Una tata motociclista e un papà inventore. Un professore molto furbo e una cattiva col suo gatto. Quanto è difficile superare le proprie paure e diventare grandi!”

Il LIBRO. Lucy è una bambina di sei anni che ha deciso di smettere di parlare da quando la sua mamma è volata in cielo. Il suò papà, Bill, un inventore di videogiochi che ha una fidanzata che alla bambina non piace per niente, prova in ogni modo a convincere la piccola. Consulta tutti i migliori specialisti, finché non decide di fare un ultimo tentativo… chiedere consiglio a un vecchio professore che si è ritirato in pensione in un piccolo paese al quale Bill è molto legato.

Insieme alla tata Svetlana, alla perfida matrigna con il suo gatto, Bill e Lucy partono alla ricerca del professor Fusi, tornando in una vecchia casa di famiglia che riserverà alla bambina una sorpresa speciale.

Lucy incontrerà Otto, un piccolo di rondine che non riesce a volare perché è troppo grasso, tra i due nascerà un’intesa e una forma di comunicazione del tutto particolare, ma non sarà facile per la bambina.

Riusciranno un professore saggio, con l’aiuto del suo cane e delle rondini, ad aiutare Lucy e Otto a superare le paure?

Gli Autori

Elisabetta Zincone, romana, avvocato, ha scritto film, fiction televisive e cartoni animati. Tra i vari titoli: Cominciò tutto per caso, A casa di Anna, Sopra i tetti di Venezia. Ha inventato moltissime favole per i figli Francesca e Giovanni e ora ne racconta una a tutti i bambini.

Umberto Marino è nato a Roma nel 1952. Laurea in Giurisprudenza, criminalista, poi Accademia d’Arte Drammatica.

Commediografo, sceneggiatore e regista, ha scritto: vari radiodrammi, 30 commedie, decine di soggetti e sceneggiature di cinema. Tra i vari titoli: Distretto di Polizia, La stazione, Italia-Germania 4 a 3, Volevamo essere gli U2, La Freccia Azzurra, La gabbianella e il gatto, Pinocchio. Ha pubblicato libri e saggi e nel 2017 ha esordito nella narrativa con La ragazza che non conosceva Shakespeare. Con MdS Editore ha pubblicato Roger.

L’Illustratore

Mauro Molle è nato a Roma il 28 Novembre del 1977. Diplomato all’Accademia di Belle Arti e alla Scuola dell’Arte della Medaglia, dal 1998 comincia ad avvicinarsi al mondo dell’arte esponendo le sue opere pittoriche in Gallerie pubbliche e private, sia in Italia che all’estero. Roma, Milano, Bologna, Londra, Atene, Berlino e Dubai alcune città dove viene presentato il suo lavoro. Lavora per molti anni in una famosa Stamperia d’Arte dove approfondisce le tecniche dell’incisione ed entra in contatto con grandi Maestri. Papà di due bambini, lavora spesso con i più piccoli proponendo laboratori di disegno e pittura. Per MdS Editore ha illustrato Pa ra papà! e Felice di nome e di fatto.