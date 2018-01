PISA – Possibile scambio tra Pisa e Pordenone.

Secondo il portale tuttomercatoweb il centrocampista nerazzurro Roberto Zammarini classe ’96 sembra destinato a passare al Pordenone da cui potrebbe arrivare l’attaccante spagnolo Miguel Sainz-Maza protagonista a Cagliari con un gol per la squadra friulana del successo in Coppa per 2-1 sui sardi. Sainz-Maza ha vestito in Italia anche la maglia del Foggia.