Un Avatar trionfa nella finale regionale del Crea Bellezza Show 2018

PISA – Sarà la principessa Neytiri protagonista del film Avatar, realizzata dal team ‘Avatar’ della Scuola Hashtag Formazione e Benessere di Pontedera, a rappresentare la Toscana alla finale nazionale a Roma. Un Avatar ha vinto la finale regionale del “Crea Bellezza Talent Show 2018”, che si è svolta domenica 11 novembre.

E’ stata una finale partecipata e combattuta fino all’ultimo da 12 squadre, formate ognuna da due allievi di scuole di acconciatura ed estetica provenienti da varie province della Toscana; ogni squadra, come previsto dal regolamento del talent, ha curato il trucco, la pettinatura e la scelta dell’abito della modella ispirandosi ad un personaggio cinematografico.

Il Crea Bellezza Talent Show 2018 si è svolto nell’ambito del programma del convegno regionale “Bellezza e Salute. L’evoluzione del benessere globale” organizzato da CNA Benessere e Sanità e CNA Impresa Donna con il patrocinio del Comune di Montecatini, che ha raccolto al Grand Hotel Croce di Malta un pubblico di oltre 300 persone.

Nel corso della mattinata, aperta dal saluto della vice presidente nazionale e presidente CNA Toscana Centro CNA Elena Calabria, a cui è seguito l’intervento della presidente regionale CNA Impresa Donna, Antonella Gabbriellini, sono state affrontate attraverso gli interventi di esperti tematiche di grande interesse per chi lavora per il benessere delle persone, in particolare estetiste e acconciatori. Nel pomeriggio poi si è svolto il “Crea Bellezza Talent Show 2018”, una sfida a colpi di spazzola, pennello, talento, creatività e passione per far emergere gli hair stylist e i make-up artist di domani. Il talent a carattere nazionale, quest’anno alla prima edizione, è lanciato e creato da CNA.

Alla finale regionale di domenica 11 novembre hanno gareggiato gli allievi di 12 scuole professionali della Toscana; ogni coppia era formata da un’acconciatore e un’estetista.

E’ stata una parata di trucchi e acconciature ispirate al cinema che ha stupito i presenti per capacità ed originalità delle 12 squadre di futuri professionisti dell’acconciatura e dell’estetica. La giuria (composta da Antonio Stocchi Presidente Nazionale CNA Benessere e Sanità, Morgan Visioli Portavoce Nazionale Acconciatori, Laura Grilli Presidente CEPEC) si è trovata in forte imbarazzo per la bravura di tutte le squadre ed al termine di una serrata valutazione ha proclamato la squadra vincitrice. Sarà quindi la principessa Neytiri degli Omaticaya, protagonista Na’vi del film Avatar del 2009 di James Cameron, a rappresentare la Toscana alla finale nazionale a Roma. L’ha realizzata il team ‘Avatar’, formato da Laura Rizzitelli (acconciatore) e Melissa Salto (estetista) della Scuola Hashtag Formazione e Benessere di Pontedera.

Alcuni dati sul settore della cura della persona in Toscana. La Toscana è al quinto posto tra le regioni italiane in cui le imprese che si occupano della cura della persona sono più diffuse. Qui lavorano oltre 10.000 imprese attive nel settore della bellezza e del benessere, tra parrucchieri, estetiste, palestre, centri benessere, manicure e pedicure. Parliamo di una realtà economica di eccezionale valore, che dà lavoro a più di 30.000 addetti e investe ogni anno milioni di euro in formazione, sviluppo e innovazione tecnologica.