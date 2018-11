Un Convegno sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro a Pisa

PISA – “La sicurezza sui luoghi di lavoro non è un costo, ma una risorsa e un investimento nella qualità del lavoro di una azienda”. E’ questo il messaggio che David Lattanzi, presidente del sindacato Prevenzione e Sicurezza di Confcommercio Provincia di Pisa lancia nel presentare il secondo convegno “Comunicare Sicurezza a professionisti e imprese”, in programma venerdì 16 novembre a Pisa.

Il convegno, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e patrocinato da Regione Toscana, Comune di Pisa e Camera di Commercio di Pisa, sarà l’occasione per un confronto aperto e puntuale tra esperti del settore, professionisti e imprenditori sui temi fondamentali della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolato il programma, che prenderà il via alle ore 14 con il saluto iniziale della presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Federica Grassini. A seguire l’intervento del padre della legge antincendio in Italia, Sandro Marinelli, presidente di M.A.I.A. Sui benefici contributivi da esposizione di amianto verterà la relazione dell’avvocato Fabrizio Giuliano, mentre una ampia esposizione delle formule assicurative in tema di sicurezza sarà offerto dal manager di Generali Italia spa Flavio Capasso e dall’ispettore di Generali Italia spa Elisa Vallini. Focus su amianto a cura di Federico Trolese responsabile sistemi di gestione Geofor Spa, Aldo Scatello titolare dell’azienda di smaltimento Loveco, e Stefano Bolognesi tecnico della prevenzione dell’Usl Toscana Nord Ovest. Sarà lo stesso presidente del Sindacato Prevenzione e Sicurezza David Lattanzi a moderare l’incontro, realizzato con il contributo di Banca di Pescia e Cascina, BluBay Ford,Generali, Loveco, Lattanzi Group. La partecipazione all’evento darà diritto a 3 crediti formativi per l’Ordine degli Ingegneri e 2 crediti formativi all’Ordine degli avvocati. Nel corso del convegno sarà realizzata una raccolta fondi per l’associazione Second Family.