Un corso assaggiatori di formaggio a Volterra

VOLTERRA – L’Agenzia formativa ITGC Niccolini organizza dal 15 al 30 Marzo 2019 il corso Onaf di primo livello per Assaggiatori di Formaggio avvalendosi delle professionalità e competenze messe a disposizione dall’Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio.

L’associazione è nata a Cuneo nel 1989 con il fine di diffondere l’utilizzo della tecnica dell’assaggio quale strumento di promozione dei formaggi di qualità tra un pubblico sempre più ampio e preparato. L’attività dell’ONAF è imperniata innanzitutto sulla realizzazione di corsi per assaggiatori e maestri assaggiatori che dal 1991 si tengono con lo scopo di promuovere, diffondere, ampliare e valorizzare la cultura del formaggio e delle produzioni lattiero-casearie alla luce delle metodologie di assaggio più avanzate e della considerazione del prodotto caseario come espressione della tradizione e della realtà del proprio territorio. Il corso è dedicato a tutti coloro che per passione o per motivi professionali intendono approfondire le loro conoscenze sui formaggi. Il corso è dedicato a tutti coloro che per passione o per motivi professionali intendono approfondire le loro conoscenze sui formaggi. Ogni lezione ha una parte teorica ed una parte pratica di assaggio. La frequenza al corso ed il superamento dall’esame finale danno diritto all’iscrizione all’Albo nazionale degli Assaggiatori ONAF.

Il corso si articolerà in 20 ore distribuite su 5 giorni, più l’esame finale, con il seguente programma:

15 marzo, venerdì, ore 15.00-19.00: Metodica di assaggio dei formaggi (2 lezioni)

16 marzo, sabato, ore 09.00-13.00: Il latte: aspetti chimici e merceologici – Microbiologia del latte

22 marzo, venerdì, ore 15.00-19.00: Cenni di tecnologia casearia – Formaggi a pasta molle e Formaggi caprini

23 marzo, sabato, ore 09.00-13.00: Formaggi a pasta semidura e dura e Formaggi pecorini – I formaggi a pasta filata

29 marzo, venerdì, ore 15.00-19.00: Cultura e normativa casearia – Utilizzazione e abbinamenti dei formaggi

30 marzo, sabato, ore 9.00 – Esame finale.

Sede del corso ITGC Niccolini Via Guarnacci 6, Volterra.

Costo del corso 300 euro che include la tessera associativa annuale ad ONAF, l’abbonamento alla rivista trimestrale InForma e tutti i materiali didattici.

Le adesioni dovranno pervenire ai recapiti indicati entro il 3 marzo prossimo

Il programma dettagliato del corso con le modalità di iscrizione sarà pubblicato sul sito www.itcniccolini.it e www.onaf.it .

Per avere ulteriori chiarimenti e informazioni o per comunicare l’iscrizione al corso è possibile contattare l’Agenzia Formativa, c/o ITCG “F. Niccolini” – Via Guarnacci n.6, Volterra, ai seguenti recapiti: Tel. 0588 88506 dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 13:00, Fax. 0588/86626, posta elettronica epellegrini@itcniccolini.it oppure info@itcniccolini.it