“Un gatto per amico” sbarca alla Leopolda. Due giorni dedicati ai felini più belli

PISA – “Un gatto per amico”, l’Esposizione Internazionale Felina organizzata sotto l’egida di ENFI – Ente Nazionale Felinotecnica Italiana è in programma a Pisa, alla Stazione Leopolda (Piazza Guerrazzi) sabato 23 e domenica 24 novembre 2019 con orario di apertura al pubblico dalle 10 alle 19.

Nei due giorni molti gatti, appartenenti a svariate razze, saranno in gara per il conseguimento dei vari titoli previsti nel Campionato Internazionale. Ci saranno le razze più classiche, come persiani, esotici, ragdoll e blu di Russia, british, scottish, highland, ma anche alcuni esemplari di razze rare come i kurilian bobtail. A valutare la rispondenza agli standard internazionali sarà una giuria internazionale di tutto rispetto proveniente da Belgio, Bielorussia, Francia e Italia.

Iniziative collaterali. Saranno presenti vari stand dedicati al mondo del gatto, tra cui uno stand con un’ampia scelta di libri sui gatti.

Sabato 23 novembre (ore 15.30) e domenica 24 novembre (ore 14.30) le presentazioni dei libri: Felix. La storia del gatto a trazione anteriore di Claire Cécile Cena (Noctua Book), il gatto diversamente abile adottato dall’autrice che è diventato un caso mediatico e i racconti E pensai che sette vite non erano abbastanza di Caterina Corucci illustrati da Elena Liverani (Carmignani Editrice), la storia divertente di un gatto che passeggia per i corridoi di un museo e ci racconta le sue vite.

In più sarà allestito un corner informativo con pannelli illustrativi dedicati alle razze più diffuse e dove i bambini riceveranno gratuitamente il palloncino dell’evento (fino ad esaurimento scorte).

Sarà inoltre dato ampio spazio alla tutela dei gatti meno fortunati grazie alla presenza di alcune associazioni di volontariato. OIPA Modena ci farà conoscere il mondo dei gatti disabili e sarà possibile scoprire cosa vuol dire vivere con un “gatto a trazione anteriore” come Felix e incontrarne alcuni. L’Associazione “Gatti Pisa” illustrerà le difficili vite dei gatti abbandonati e bisognosi di cure e il grande impegno e sacrificio che serve per recuperarli, ospitarli, nutrirli, curarli e dare loro la possibilità di trovare una nuova famiglia.

Sarà possibile per tutti i visitatori prendere contatto con queste associazioni per aiutarle nel difficile lavoro di tutti i giorni ed eventualmente per adottare uno di questi mici sfortunati ma non per questo meno belli o meno dolci.

PROGRAMMA



SABATO 23 NOVEMBRE 2019

ore 10.00 INIZIO GIUDIZI TRADIZIONALI E SPECIALI, APERTURA AL PUBBLICO

ore 14.30 PREMIAZIONI delle SPECIALI e RING

ore 15.30 Presentazioni di associazioni e libri

ore 16.30 BEST IN SHOW e Premiazioni

ore 19.00 CHIUSURA EXPO

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019

ore 10.00 INIZIO GIUDIZI TRADIZIONALI E SPECIALI, APERTURA AL PUBBLICO

ore 11.00 RING ENFI riservato ai CUCCIOLI e neutri DI TUTTE LE RAZZE

ore 14.30 Presentazioni di associazioni e libri

ore 15.30 PREMIAZIONI delle SPECIALI e RING

ore 16.00 BEST IN SHOW e Premiazioni

ore 19.00 CHIUSURA EXPO

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE FELINA DI PISA

STAZIONE LEOPOLDA

Piazza Guerrazzi – Pisa

Esposizione sotto l’egida di ENFI – Ente Nazionale Felinotecnica Italiana.

ORARIO

sabato 23 e domenica 24 novembre 2019

ore 10.00 APERTURA AL PUBBLICO – 18.30 CHIUSURA CASSE

TARIFFE BIGLIETTI

Intero: € 7,50

Ridotto Coupon € 6,50*

Ridotto € 5,00**

Omaggio bambini fino a 4 anni, diversamente abili non autosufficienti.

*Il Ridotto Coupon è valido esclusivamente nella giornata di sabato 23 novembre 2019

**Il ridotto è riservato a bambini di età compresa tra 4 e 10 anni, a adulti over 70, militari, diversamente abili autosufficienti, accompagnatori di diversamente abili non autosufficienti

È VIETATO L’ACCESSO CON ANIMALI AL SEGUITO

anche se in trasportini o apposite borse.

I biglietti si acquistano in loco durante la manifestazione alla biglietteria dell’evento

INFORMAZIONI

