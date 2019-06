Un Giugno Pisano ricco di arte e cultura alle Officine Garibaldi

PISA – Un “Giugno Pisano” all’insegna dell’arte e della cultura alle Officine

Garibaldi.

Per il mese più atteso dell’anno gli spazi di via Gioberti hanno organizzato un calendario interamente dedicato alla città della torre pendente. Dopo l’inaugurazione della mostra di Silvestro Pistolesi (autore di un gran numero di immagini sacre collocate in numerose chiese pisane) insieme all’assessore alle tradizioni storiche del Comune di

Pisa, Filippo Bedini, le Officine annunciano altri quattro appunta-menti

culturali. Oltre a “Dalle abbazie al paesaggio” di Pistolesi, che mette

in mostra fino al 14 giugno 20 opere che raffigurano volti e paesaggi, è

in programma un’altra esposizione (ancora curata da Francesco Corsi di

Artingenio) dedicata a quadri d’autore.

Dal 15 al 30 giugno, con “Attraversocittà. Luminescenze pisane”,

Fernando Alfonso Mangone presenterà le sue geniali creazioni che, con

uno speciale gioco di luci, si illuminano al buio proprio alla vigilia

della Luminara di San Ranieri.

Il venerdì che precede l’apertura della mostra, il 14 giugno, alle 18.30

si terrà l’incontro con gli autori dell’antologia curata da Renzo

Zucchini “Giallo Pisano – Effetto luminaria”. Il volume edito “Felici

editore” raccoglie 12 racconti gialli ambientati a Pisa, durante la

Luminaria di San Ranieri.

Ancora un appuntamento dedicato alla pagina stampata sarà quello di

venerdì 28 giugno alle 18.30, con la presentazione del libro “Il

simulato Marte e la sua vittima”: un giallo con protagonista il Gioco

del Ponte in un’atmosfera pisana scritta e reinterpretata da Renzo

Zucchini.

Evento speciale è quello in programma domenica 30 giugno alle 17,

l'”Asteroid day” alle Officine Garibaldi. Un appuntamento organizzato da Aca, in collaborazione con Spacedys e Officine Garibaldi, per parlare

dei corpi celesti (e non solo) in occasione della giornata mondiale

degli asteroidi.

Nella foto sopra Alice Zucchini, responsabile della Blog di Officine, Francesco Corsi, curatore della mostra, la signora Pistolesi insieme al marito Silvestro e Filippo Bedini, assessore alla tradizioni storiche del Comune di Pisa