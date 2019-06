Dopo un gran San Ranieri continuano le attività sulle Mura di Pisa. Le foto

PISA – Dopo la Luminara e San Ranieri, gli appuntamenti del Giugno Pisano sulle Mura continuano: tre gli eventi speciali in programma nei prossimi giorni.

Si parte giovedì 20 giugno con ‘Il Gioco del Ponte in Rima‘: una giornata organizzata per spiegare ai più piccoli la storia e il significato della sfida sul carrello e delle Magistrature di Pisa, con Valeria Tognotti e in collaborazione con Marchetti Editore. Ritrovo alle 18 all’ingresso di Piazza delle Gondole, biglietto a 5 euro comprensivo di ingresso per un bambino (4-10 anni) e per un accompagnatore.

Venerdì 21 giugno dalle 18 alle 21 ‘Calici di Mura’, una visita speciale con degustazione di vini del territorio pisano a cura della Fisar: i partecipanti, passeggiando sulle Mura tra Piazza delle Gondole e la Torre di Legno, saranno guidati dai sommelier della Delegazione Storica Fisar Pisa alla degustazione di vini scelti, tra bollicine, bianchi e rosati, prodotti dalle aziende della nostra provincia: Beconcini e Cupelli di San Miniato, Uccelliera e Torre a Cenaia di Crespina, Degli Azzoni Avogadro e Riccardi Toscanelli di Pontedera, Fattoria Fibbiano di Terricciola e Le Palaie di Peccioli, biglietto a 12 euro con tracolla e calice in omaggio.

Domenica 23 giugno una serata altamente suggestiva: nel tratto di Mura di piazza dei Miracoli concerto dell‘Ensemble Ecclesia dell’Associazione Pisa Early Music che eseguirà brani musicali vocali medievali in costume. Un vero e proprio ‘InCanto sulle Mura’: dalle 21 alle 22.30, con apertura straordinaria notturna del tratto di camminamento interessato, biglietto a 10 euro.

Per gli eventi prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili telefonando al numero 050 0987480 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19, diritto di prevendita 1,50 euro. Per le visite guidate si consiglia di venire con le proprie cuffie audio. Informazioni dettagliate sul sito www.muradipisa.it . In caso di maltempo, gli eventi potranno essere rimandati.

CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promoculturacostituiscono l’associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell’architettura militare dell’epoca. Nella parte settentrionale della città si sono conservate quasi interamente: questo ne ha permesso il restauro e oggi si può percorrere il camminamento in quota, da cui ammirare un inedito panorama cittadino. Il percorso misura 3 km con 4 punti di salita, di cui 3 accessibili alle persone con disabilità; intorno alle Mura si sviluppano 3 ettari di verde urbano, il cosiddetto pomerio